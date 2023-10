Serie D: i risultati di domenica 8 ottobre

L’unica vittoria bresciana nel turno odierno di Serie D è stata conquista dalla Pro Palazzolo che ha domato non senza difficoltà il Ponte San Pietro. La formazione biancoblù, trascinata dalla doppietta di Gualandris, ha vinto con il punteggio di 3-2 ed è salita al quarto posto in classifica a quota 13 punti. Due lunghezze più sotto c’è il Desenzano che tra le mura amiche dello stadio “Tre Stelle” ha pareggiato 1-1 contro il Piacenza. Gli emiliani, in vantaggio con l’ex Recino, sono stati raggiunti a pochi minuti dallo scadere della prima frazione da Ferrari.

Nel girone C, invece, le formazioni bresciane rimangono nei bassifondi della classifica. Il Breno gioca una partita di grande sacrificio, ma cede contro la capolista Mestre. Maritato prova a tenere aperta la partita con una doppietta, ma il punteggio finale premia i lagunari. Pareggio esterno a reti inviolate, infine, per l’Atletico Castegnato nello scontro diretto per la salvezza contro il Cjarlins Muzane.

Tutti i risultati della giornata:

GIRONE B

DESENZANO - Piacenza 1-1

(42′ Ferrari - 19′ Recino)

PRO PALAZZOLO - Ponte San Pietro 3-2

(12′ 67′ Gualandris, 39′ Ravasi - 63′ Coulibaly, 84′ Gatelli)

Arconatese - Brusaporto 3-1

Caravaggio - Castellanzese 0-1

Club Milano - Caldiero Terme 1-2

Crema - Legnano 3-2

Folgore Caratese - Real Calepina 2-2

Tritium - Varesina 2-1

Virtus Ciseranobergamo - Clivense 2-1