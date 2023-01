Serie D: i risultati di domenica 15 gennaio

Ancora una giornata positiva per le squadre bresciane che chiudono la diciannovesima giornata con due vittorie e due pareggi. Vittoria preziosissima del Breno che davanti al pubblico del “Tassara” supera la Varesina con il punteggio di 2 a 0 grazie alle reti di Turano e Confalonieri arrivate nel giro di due minuti tra il 77’ e il 79’. Bottino pieno anche per il Franciacorta che espugna il campo della Caronnese per 2 a 1 e sale al terzo posto della classifica a quota 32 punti appaiata a Brusaporto e Virtus Ciseranobergamo entrambe vincenti 1 a 0 rispettivamente contro Alcione Milano e Città di Varese. Due pareggi, invece, per Desenzano e Lumezzane. Bicchiere mezzo pieno per gardesani che grazie a Bardelloni, ottimamente servito da Bitihene, rimontano lo svantaggio con la Real Calepina, a differenza dei valgobbini raggiunti al minuto 81 dopo il gol del primo tempo di Rigo. I rossoblù riescono lo stesso a guadagnare un punto sull’Alcione Milano seconda in classifica. Nelle altre partite l’Arconatese vince in casa contro la Casatese, il Seregno batte il Villa Valle prossimo avversario del Desenzano e il Sona torna sconfitto dalla trasferta contro la Folgore Caratese.

I risultati e i marcatori della giornata:

BRENO - Varesina 2-0

(77’ Turano, 79’ rig. Confalonieri)

DESENZANO - Real Calepina 1-1

(48’ Zappa - 81’ Bardelloni)

Caronnese - FRANCIACORTA 1-2

(66’ Braidich - 8’ Bertazzoli A., 37’ Invernizzi)

Ponte San Pietro - LUMEZZANE 1-1

(81’ Kritta - 20’ Rigo)

Arconatese - Casatese 1-0

(70’ Ientile)

Brusaporto Alcione Milano 1-0

(78’ Zambelli)

Città di Varese - Virtus Ciseranobergamo 0-1

(81’ rig. Panatti)

Folgore Caratese - Sona 3-1

(4’ Bernacchi, 18’ Gulinatti, 54’ Barazzetta - 81’ Petdji Tsila)

Villa Valle - Seregno 0-1

(30’ Panatti)

Fonte immagine: Calcio Desenzano.