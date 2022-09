Serie D: i risultati di domenica 11 settembre

Il Franciacorta è l’unica bresciana di Serie D a vincere e conquistare l’intera posta in palio nella seconda giornata del campionato di Serie D. La formazione amaranto allenata da mister Sgrò sblocca la partita con Ravasi su calcio di rigore, ma nel giro di otto minuti subisce il sorpasso. Il Franciacorta non demorde e sempre nella prima frazione raggiunge il pareggio ancora con Ravasi. Nella ripresa Bertazzoli firma il nuovo vantaggio, ancora su rigore, e regala i tre punti ai franciacortini.

Sconfitta esterna, invece, per il Breno che contro la Varesina cade per 3 a 1. Al vantaggio di Ekuban dopo quattro minuti risponde bomber Triglia al 41’ ristabilendo la parità che dura fino a un quarto d’ora dal termine quando la Varesina torna in vantaggio con Bernardi e poi allunga con Sali nei minuti di recupero.

Pareggio che sa di beffa per il Lumezzane che tra le mura amiche del “Tullio Saleri” va in vantaggio di due gol con Alessandro su rigore e Paravicini nel primo tempo. Nei secondi quarantacinque minuti, però, il Ponte San Pietro prima accorcia le distanze al 50’ con Capelli e poi pareggia con Baggi due minuti dopo il novantesimo.ù

Il secondo pareggio di giornata arriva dal Desenzano che in casa della Real Calepina non va oltre lo zero a zero.

I risultati e i marcatori della seconda giornata:

Alcione - Brusaporto 3-1 (27’ Moreselli, 66’ Piccinocchi, 70’ Zito - 53’ Forlani rig.)

Casatese - Arconatese 1-0 (59’ Quaggio)

LUMEZZANE - Ponte San Pietro 2-2 (31′ Alessandro rig., 40′ Parravicini – 50′ Capelli rig., 92′ Baggi)

Real Calepina - DESENZANO 0-0

Seregno - Villa Valle 5-1 (2’ Felleca, 23’ Henin, 32’ Diop rig., 65’ Diop, 92’ Lleshaj - 28’ Castelli rig.)

Chievo Sona - Folgore Caratese 2-0 (39’ Petdji, 49’ Ekblom)

FRANCIACORTA - Caronnese 3-2 (25’ Ravasi rig., 41’ Ravasi, 63’ Bertazzoli rig. – 28’ Austoni, 33’ Gaeta rig.)

Varesina - BRENO 3-1 (4′ Ekuban, 77′ Bernardi, 94′ Sali – 42′ Triglia)

Virtus Ciseranobergamo - Città di Varese 4-3 (3’ Careccia, 17’ Panatti, 66’ Bertoli, 72’ Panatti - 15’ Ferrario, 48’ Disabato, 77’ Mapelli)

Fonte immagine: FC Lumezzane.