Serie D: i risultati di domenica 4 dicembre

Nella quattordicesima giornata di campionato il Desenzano ritrova il sorriso grazie alla vittoria conquistata contro la Virtus Ciseranobergamo con il punteggio di 2 a 1. Ad aprire le marcature è capitan Franzoni al 50’ minuto, ma Caraffa trova il pari dopo due minuti dal suo ingresso in campo. Partita apertissima, ma quando sul cronometro mancano quattro minuti Alborghetti segna il gol-vittoria al termine di bella azione condotta da Bardelloni. Pareggio, invece, per il Lumezzane che contro il Villa Valle passa in vantaggio con Sperti nel primo tempo tempo, ma viene raggiunto al 27’ da Castelli. I rossoblù restano al comando della classifica con sei punti di vantaggio complici i pareggi delle principali avversarie Arconatese e Alcione Milano fermate anch’esse con il punteggio di uno i pari rispettivamente da Folgore Caratese e Real Calepina. Altro pareggio, ma stavolta a suon di gol, quello tra Brusaporto e Ponte San Pietro che segnano tre reti a testa. La Casatese supera di misura la Varesina, mentre in zona play out il Sona ferma il Seregno sullo 0 a 0 e la Città di Varese supera la Caronnese nello scontro diretto con due gol nei minuti di recupero. Nell’ultimo derby bresciano dell’anno 2022 disputato sabato 3 dicembre, infine, il Franciacorta ha avuto la meglio sul Breno.

I risultati e i marcatori della giornata:

BRENO - FRANCIACORTA 0-2 (giocata sabato 3 dicembre)

(2’ Cappelluzzo, 15’ rig. Bruccini)

DESENZANO - Virtus Ciseranobergamo 2-1

(50′ Franzoni, 86′ Alborghetti – 68′ Caraffa)

Villa Valle - LUMEZZANE 1-1

(27′ Castelli – 23′ Sperti)

Arconatese - Folgore Caratese 1-1

(94’ Ronzoni - 72’ Paltrinieri)

Brusaporto - Ponte San Pietro 3-3

(31’ e 51’ Forlani, 96’ Alberti - 55’ Albani, 80’ Ruggeri, 94’ Capelli)

Città di Varese - Caronnese 2-1

(92’ Pastore, 94’ Mecca - 30’ Cosentino)

Real Calepina - Alcione Milano 1-1

(26’ Quarena - 46’ pt Tucci)

Sona - Seregno 0-0

Varesina - Casatese 0-1

(52’ Isella)

Fonte immagine: Calcio Desenzano.