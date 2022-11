Serie D: i risultati di domenica 20 novembre

Il Lumezzane si aggiusta un derby agguerritissimo contro il Desenzano che cede soltanto a tre minuti dalla fine. Partita aperta sin dalle prime battute di gioco con entrambe le squadre che giocano a viso aperto, ma senza trovare la via del gol. Quando la partita sembra avviarsi sul pareggio, però, Antonelli trova la zampata vincente in area di rigore che vale i tre punti per il Lumezzane che continua così a volare in vetta alla classifica. Ancora una sconfitta per il Breno contro la Folgore Caratese. Al “Tassara” i camuni passano in svantaggio dopo due minuti e non riescono più a raddrizzare la partita. Pareggio, invece, per il Franciacorta che contro la Real Calepina apre le marcature al 21’ con Cappelluzzo, ma sul finire del primo tempo viene raggiunta da Losa. Al secondo posto resta l’Arconatese vittoriosa per 2 a 0 sulla Caronnese, a seguire al terzo e quarto posto l’Alcione Milano e la Virtus Ciseranobergamo vittoriose rispettivamente con il Seregno e la Varesina. A contendersi l’accesso in zona play off ci sono la Casatese e il Brusaporto a quota 18 punti dopo i posteggi odierni contro Sona e Città di Varese. A centro classifica, infine, vittoria importante e imponente del Ponte San Pietro che regola in trasferta il Villa Valle con il risultato finale di 4 a 1.

I risultati e i marcatori della giornata:

BRENO - Folgore Caratese 0-1

(2′ Gulinatti)

DESENZANO - LUMEZZANE 0-1

(87’ Antonelli)

Real Calepina - FRANCIACORTA 1-1

(42’ Losa - 21’ Cappelluzzo)

Arconatese - Caronnese 2-0

(65’ Fall, 91’ Ferrandino)

Brusaporto - Città di Varese 1-1

(51’ Tirelli - 46’ pt Piraccini)

Seregno - Alcione Milano 2-4

(49’ rig. Felleca, 52’ Bigolin - 18’ e 72’ Bagatti, 83’ Bangal, 87’ Manuzzi)

Sona - Casatese 0-0

Varesina - Virtus Ciseranobergamo 0-2

(19’ Caraffa, 26’ Careccia)

Villa Valle - Ponte San Pietro 1-4

(74’ Maritato - 2’ Capelli, 26’ Ferreira Pinto, 45’ Longo, 55’ Ruggeri)

Fonte immagine: Calcio Desenzano.