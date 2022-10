Serie D: i risultati di domenica 9 ottobre

Franciacorta e Lumezzane vincono, convincono e vanno al comando del girone B di Serie D a quota tredici punti in compagnia dell’Arconatese fermata sul due pari dal Desenzano. Vittoria a suon di gol per il Franciacorta che in trasferta supera per 4 a 1 il Chievo Sona. Ad aprire le marcature ci pensa Bertazzoli dopo otto minuti, Boschetti raddoppia al 18’ e al 24’ Riva cala il tris. Il Chievo Sona accorcia le distanze tre minuti più tardi, ma nella ripresa è ancora Bertazzoli a segnare e chiudere la partita. Trasferta e bottino pieno anche per il Lumezzane che sconfigge la Virtus Ciseranobergamo per 3 a 0. Parravicini porta in vantaggio i rossoblù che dilagano nel quarto d’ora finale con i gol di Alessandro e Calì. Buon pareggio, invece, per il Desenzano che al “Tre Stelle2 ospitava la capolista Arconatese. Dopo nemmeno due minuti la squadra di mister Tacchinardi passa in vantaggio con Maione, abile insaccare di testa. La reazione dell’Arconatese però non si fa attendere e nel giro di quindici minuti ribalta il punteggio grazie alle reti di Ferrandino e Silvano. Ad avvio ripresa il Desenzano parte subito forte e dopo quattro minuti sorprende gli ospiti realizzando il gol del pareggio con il proprio capitano Franzoni. Altra sconfitta, infine, per il Breno che nonostante il vantaggio giunto al 25’ con Bresciani si fa rimontare dal Villa Valle allo scadere della prima frazione con Martini e al 75’ subisce il gol del sorpasso firmato Seck.

I risultati e i marcatori della giornata:

BRENO - Villa Valle 1-2

(25′ Bresciani – 41′ Martini, 75′ Seck)

DESENZANO - Arconatese 2-2

(2′ Maione, 49′ Franzoni – 8′ Ferrandino, 16′ Silvano)

Chievo Sona - FRANCIACORTA 1-4

(27′ Pedji – 8′ Bertazzoli, 18′ Boschetti, 24′ Riva, 61′ Bertazzoli)

Virtus Ciseranobergamo - LUMEZZANE 0-3

(12′ Parravicini, 78′ Alessandro, 87′ Calì)

Alcione Milano - Folgore Caratese 1-2

(51’ Palma - 14’ Ripamonti, 65’ Gualdi)

Casatese - Ponte San Pietro 2-2

(29’ rig. Isella, 52’ Quaggio - 49’ e 95’ Capelli)

Real Calepina - Brusaporto 0-3

(32’ e 83’ Alberti, 41’ rig. Forlani)

Seregno - Caronnese 1-0

(91’ Silenzi)

Varesina - Città di Varese 4-1

(39’, 43’ e 80’ Poesio, 75’ Sberna - 21’ Ferrario)

Fonte immagine: Calcio Desenzano.