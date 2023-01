Serie D: i risultati di domenica 8 gennaio

La Serie D è ripartita bene per le quattro formazioni bresciane che nella diciottesima giornata hanno collezionato tre vittorie e un pareggio. Il Lumezzane capolista ha vinto in casa per 3 a 0 contro la Folgore Caratese mantenendo salda la testa della classifica a più 8 sull’Alcione Milano che ha superato in extremis la Città di Varese per 2 a 1. Vittoria in rimonta per il Franciacorta di mister Sgrò che dopo lo svantaggio iniziale ribalta il punteggio vincendo per 2 a 1. Terza vittoria consecutiva per il Desenzano che supera il Sona in trasferta salendo a quota 23 punti a più quattro dalla zona play out. Solo un pareggio, invece, per il Breno che dopo il vantaggio realizzato nel primo tempo da Mondini, viene recuperato da Zappa a inizio ripresa. In zona play off vittoria importante del Brusaporto sulla Casatese e della Virtus Ciseranobergamo contro la Caronnese. La Varesina, infine, supera il Villa Valle per 3 a 1. Seregno e Arconatese chiuderanno la giornata nel posticipo in programma lunedì alle 14:30.

I risultati e i marcatori della giornata:

LUMEZZANE - Folgore Caratese 3-0

(44’ e 64’ Alessandro, 73’ Parravicini)

Real Calepina - BRENO 1-1

(52’ Zappa - 33’ Mondini)

Sona - DESENZANO 2-3

(24’ Cargiolli, 77’ Coulibaly - 34’ Bardelloni, 41’ Pinardi, 61’ Cattaneo)

FRANCIACORTA - Ponte San Pietro 2-1

(29’ Bertazzoli A., 36’ Bini - 24’ Sala)

Alcione Milano - Città di Varese 2-1

(31’ Bagatti, 89’ Pio Loco - 26’ Rossini)

Casatese - Brusaporto 0-2

(Tirelli, Sokhna)

Varesina - Villa Valle 3-1

(20’ Gasparri, 75’ Tedesco, 79’ Poesio - 33’ Autogol)

Virtus Ciseranobergamo - Caronnese 4-0

(30’Viscardi, 55’ Careccia, 75’ rig. Panatti, Vitali)

Seregno - Arconatese (lunedì 9 gennaio alle 14:30)

Fonte immagine: Calcio Desenzano.