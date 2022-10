Serie D: i risultati di domenica 30 ottobre

Negli anticipi giocati sabato pomeriggio il Franciacorta è sceso in campo contro la Varesina. Partita equilibrata che si è però accesa nel finale con il vantaggio iniziale degli ospiti al minuto 84 e la risposta di Piccinni a due minuti dal triplice fischio. Sempre sabato pomeriggio l’Arconatese ha vinto 3 a 1 in trasferta contro la Città di Varese candidandosi a rivale più agguerrita del Lumezzane che nel turno domenicale ha vinto senza troppi problemi per 2 a 0 contro la Real Calepina andando a segno con Alessandro e Forte. Docce gelate, invece, per Breno e Desenzano inguaiate in zona play out. I camuni sempre ultimi in classifica sono stati sconfitti in trasferta per 2 a 0 dal Ponte San Pietro, mentre il Desenzano ha incassato tre gol dalla Folgore Caratese. Solo pareggi nelle altre sfide di giornate.

I risultati e i marcatori della giornata:

FRANCIACORTA - Varesina 1-1 (giocata sabato)

(88’ Piccinni - 84’ Gasparri)

Città di Varese - Arconatese 1-3 (giocata sabato)

(30’ Ferrario - 11’ Bianchi, 77’ Medici, 95’ Silvano)

Folgore Caratese - DESENZANO 3-0

(32’ Valsecchi, 44’ Corbo, 75’ Barazzetta)

LUMEZZANE - Real Calepina 2-0

(Alessandro, Forte)

Ponte San Pietro - Breno 2-0

(50’ Capelli, 83’ Ferreira Pinto)

Alcione Milano - Casatese 1-1

Brusaporto - Sona 1-1

(38’ Forlani - 8’ Oboe)

Caronnese - Villa Valle 2-2

(82’ Vai, 95’ rig. Austoni - 68’ Martini, 70’ Danesi)

Virtus Ciseranobergamo - Seregno 0-0

Fonte immagine: Calcio Desenzano.