Serie D: i risultati di domenica 23 ottobre

Grazie alla vittoria esterna per 1 a 0 sulla Casatese, e alla sconfitta dell’Arconatese sempre per 1 a 0 contro il Villa Valle, il Lumezzane balza al comanda solitario del girone B di Serie D. Con un gol di Alessandro al 51’ minuto, la formazione allenata da Arnaldo Franzini sale a quota 19 punti con un vantaggio di tre lunghezze su Varesina e, appunto, Arconatese. Male, invece, le altre bresciane tutte sconfitte. Il Franciacorta rientra da Milano con tre gol sulle spalle, mentre Breno e Desenzano perdono davanti al proprio pubblico entrambe per 1 a 0 rispettivamente contro Brusaporto e Città di Varese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Alcione Milano - FRANCIACORTA 3-0

(40’ e 48’ Manuzzi, 83’ Palma)

BRENO - Brusaporto 0-1

(79’ Alberti)

DESENZANO - Città di Varese 0-1

(26’ Disabato)

Casatese - LUMEZZANE 0-1

(51’ Alessandro)

Real Calepina - Caronnese 0-0

Sona - Virtus Ciseranobergamo 0-3

(23’ Viscardi, 30’ Panatti, 48’ Jaouhari)

Varesina - Ponte San Pietro 1-0

(38’ Gasparri)

Villa Valle - Arconatese 1-0

(17’ Martini)

Seregno - Folgore Caratese 3-1 (giocata sabato 22 ottobre)

(30’ rig. e 36’ Diop, 60’ Felleca - 50’ Pinotti)

Fonte immagine: Calcio Desenzano.