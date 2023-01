Serie D: i risultati di domenica 22 gennaio

La partita di cartello della ventesima giornata del campionato di Serie D era senza alcun dubbio il derby bresciano tra Franciacorta e Lumezzane. Al vantaggio iniziale dei valgobbini siglato da Calì ha però risolto Ravasi finalmente tornato a disposizione di mister Sgrò dopo un lungo infortunio. Non va oltre il pari anche il Desenzano che tra le mura amiche dello stadio “Tre Stelle” va in svantaggio contro il Villa Valle, ma reagisce subito e dopo otto minuti ristabilisce la parità con Bithiene. Arriva una dolorosa sconfitta, invece, per il Breno che in casa del Sona viene sconfitto 2 a 0 senza cogliere la possibilità di allungare sul fanalino di coda. Nelle altre partite sorridono l’Alcione Milano, che batte il Ponte San Pietro e rosicchia due punti al Lumezzane portandosi a meno 7, e l’Arconatese vittoriosa in trasferta sulla Real Calepina. Torna a respirare la Varesina grazie al 2 a 1 rifilato al Brusaporto mentre Seregno e Città di Varese evitano di farsi male e finiscono la partita a reti inviolate. Entrambe finite con il punteggio di due pari, invece, le sfide tra Casatese-Caronnese e Virtus Ciseranobergamo-Folgore Caratese.

I risultati e i marcatori della giornata:

DESENZANO - Villa Valle 1-1

(18’ Bithiene - 10’ Torri)

Sona - BRENO 2-0

(8’ Cargiolli, 83’ Ferrari)

FRANCIACORTA - LUMEZZANE 1-1

(69’ Ravasi - 23’ Calì)

Alcione Milano - Ponte San Pietro 2-1

(Ciappellano

Casatese - Caronnese 2-2

(77’ e 89’ Isella - 60’ Braidich, 67’ Curci)

Real Calepina - Arconatese 0-2

(Silvano, Ferrandino)

Seregno - Città di Varese 0-0

Varesina - Brusaporto 2-1

(40’ Gasparri, 80’ Gregov - 91’ Alberti)

Virtus Ciseranobergamo - Folgore Caratese 2-2

(16’ Cazzola, 38’ Viscardi - 10’ Gualdi, 20’ Hyka)

Fonte immagine: Calcio Desenzano.