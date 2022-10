Serie D: i risultati di domenica 2 ottobre

Giornata amara per le bresciane impegnate in Serie D con il solo Lumezzane capace di portare a casa la posta in palio. I rossoblù, infatti, dopo aver sconfitto il Chievo Sona in trasferta vincono la loro prima partita tra le mura amiche del “Tullio Saleri” battendo l’Alcione Milano per 3 a 1. Parravicini apre le marcature e Poledri allunga le distanze prima della mezz’ora. Al 46’ Manuzzi riapre la partita, ma dopo venti minuti ci pensa Alessandro a chiudere la pratica.

Il Franciacorta cede in casa contro la Virtus Ciseranobergamo e perde la testa della classifica. La risposta di Bertazzoli per il momentaneo pareggio regge fino al 56’ quando i bergamaschi segnano il nuovo vantaggio che resisterà fino al termine dell’incontro. Cade anche il Desenzano in trasferta contro il Brusaporto che al 20’ apre le marcature con Alberti su calcio di rigore e al 93’ le chiude definitivamente con Tirelli. Sconfitta rovinosa, invece, per il Breno che subisce la matita dall’Arconatese.

I risultati e i marcatori della giornata

Arconatese - BRENO 5-0

(4′ Ronzoni, 13′ Silvano, 56′ Silvano, 58′ Ferrandino, 87′ rig. Chessa)

Brusaporto - DESENZANO 2-0

(20′ rig. Alberti, 93′ Tirelli)

LUMEZZANE - Alcione Milano 3-1

(12′ Parravicini, 27′ Poledri, 67′ Alessandro – 46′ Manuzzi)

FRANCIACORTA - Virtus Ciseranobergamo 1-2

(36′ Bertazzoli – 14′ Bertoli, 56′ Careccia)

Caronnese - Varesina 0-0

Città di Varese - Real Calepina 0-2

(47’ autogol, 92’ rig. Denis)

Folgore Caratese - Casatese 0-0

Ponte San Pietro - Seregno 1-1

(16’ Salvi - 74’ Diop)

Villa Valle - Chievo Sona 2-1

(21’ Castelli, 58’ Delcarro - 47’ Varano)

Fonte immagine: Calcio Desenzano.