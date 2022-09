Serie D: i risultati di domenica 18 settembre

Il Franciacorta di mister Sgrò si aggiudica il primo derby bresciano della stagione vincendo in trasferta per 1 a 0 contro il Lumezzane. A mettere la firma sulla partita è il Riva al 71’ minuto che regala la vittoria e il momentaneo primo posto in classifica.

Primo punto in campionato per il Breno che al Tassara passa in vantaggio sul Chievo Sona dopo quattro minuti con Mondini, ma prima della mezz’ora subisce la rimonta avversaria con le reti di Ferrari e Tuzzo. I camuni restano in partita e con caparbietà acciuffano il pareggio a sei minuti dal termine grazie al rigore trasformato da Confalonieri.

Per il Desenzano, invece, arriva una sconfitta inaspettata per 2 a 0 in casa del Villa Valle che trova la sua prima vittoria in stagione.

I risultati e i marcatori della terza giornata:

Arconatese - Real Calepina 3-1 (20’ Silvano, 29’ Vecchierelli, 80’ Ronzoni - 89’ Chiossi)

BRENO - Chievo Sona 2-2 (4′ Mondini, 84′ Confalonieri rig. – 20′ Ferrari, 27′ Tuzzo)

Brusaporto - Varesina 3-1 (69’ Micheli, 82’ Alberti, 84’ Forlani - 93’ Zefi)

Caronnese - Casatese 1-1 (49’ Duguet - 6’ Quaggio)

Città di Varese - Seregno 2-2 (25’ Mapelli, 62’ Piraccini - 10’ Felleca, 79’ Diop)

Folgore Caratese - Virtus Ciseranobergamo 1-0 (30’ Ripamonti)

FC LUMEZZANE-FRANCIACORTA 0-1 (71′ Riva)

Ponte San Pietro - Alcione 0-0

Villa Valle - DESENZANO 2-0 (30′ Maritato, 88′ Castelli)

Fonte immagine: Calcio Desenzano.