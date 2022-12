Serie D: i risultati di domenica 18 dicembre

Sedicesimo turno in formato spezzatino per la Serie D con sei partite disputate sabato 17 e tre giocate domenica 18 dicembre. Bene le tre bresciane Lumezzane, Franciacorta e Desenzano vittoriose nel turno del sabato, mentre il Breno è uscito sconfitto dalla sfida con il Seregno giocata domenica. Hanno chiuso la penultima giornata del girone d’andata le sfide Brusaporto-Virtus Ciseranobergamo e Ponte San Pietro-Folgore Caratese entrambe terminate con il risultato di 2 a 1 per le formazioni di casa.

I risultati e i marcatori della giornata:

BRENO - Seregno 1-2

(43’ aut. Konate - 10’ Silenzi, 94’ Santonocito)

Brusaporto - Virtus Ciseranobergamo 2-1

(38’ e 60’ rig. Alberti - 20’ Careccia)

Ponte San Pietro - Folgore Caratese 2-1

(24’ Ruggeri, 55’ Albani - 41’ Bernacchi)

GIOCATE SABATO

DESENZANO - Varesina 2-1

(41’ e 65’ Bianchetti - 50’ Gasparri)

Caronnese - LUMEZZANE 1-3

(60’ rig. Braidich - 12’ Alessandro, 40’ Calì, 91’ Antonelli)

Città di Varese - FRANCIACORTA 0-1

(31’ Mozzanica)

Arconatese - Alcione Milano 0-2

(56’ Bangal, 66’ Bagatti)

Real Calepina - Sona 3-1

(33’ Bacchin, 41’ Denis, 93’ Amuri - 27’ Girma)

Villa Valle - Casatese 0-1

(82’ rig. Pontiggia)

Fonte immagine: US Breno