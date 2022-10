Serie D: i risultati di domenica 16 ottobre

Giornata amara per le formazioni bresciane impegnate nel girone B di Serie con l’unica gioia che arriva dal Lumezzane che vince per 4 a 0 zero contro il Seregno e continua a volare in testa alla classifica appaiato all’Arconatese. Al “Tullio Saleri” di Lumezzane i rossoblù impiegano 37 minuti per aprire le marcature con Alessandro prima di scatenarsi nella ripresa con Parravicni in avvio di ripresa e ancora con altri due gol di Alessandro che gli valgono la personale tripletta. Finale thrilling a Varese con la partita che si accende in pieno recupero. Al vantaggio della formazione di casa con Ferrario risponde Nappello al minuto 81. Quando la partita sembra avviarsi al termine ecco il gol di Mapelli che riporta in vantaggio la Città di Varese. A scrivere il finale ci pensa però Cristini un minuto più tardi che regala il pareggio in extremis al Breno. Entrambe sconfitte, invece, Franciacota in casa contro la Casatese per 1 a 0 e il Desenzano in trasferta contro la Caronnese per 2 a 0.

I risultati e i marcatori della giornata:

Caronnese - DESENZANO 2-0

(19′ Gini, 27′ Austoni)

Città di Varese - BRENO 2-2

(61′ rig. Ferrario, 92′ Mapelli – 81′ Nappello, 93′ Cristini)

LUMEZZANE - Seregno 4-0

(34′ Alessandro, 47′ Parravicini, 62′ Alessandro, 74′ Alessandro)

Franciacorta - Casatese 0-1

(74′ rig. Isella)

Arconatese - Sona 1-0

(32’ Albini)

Brusaporto - Villa Valle 1-1

(27’ Forlani - 40’ Torri)

Folgore Caratese - Varesina 0-2

(46’ Orellana Cruz, 75’ Ekuban)

Ponte San Pietro - Real Calepina 1-1

(14’ Capelli - 26’ Denis)

Virtus Ciseranobergamo 0-4

(37’ e 41’ Bangal, 77’ Chierichetti, 91’ Morselli)

Fonte immagine: Calcio Desenzano