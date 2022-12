Serie D: i risultati di domenica 11 dicembre

Il Lumezzane vince ancora superando il Brusaporto con il risultato di 4 a 2. Vittoria sempre in pugno, ma sofferta per i rossoblù di mister Franzini che prima passano in vantaggio con Pesce e poi raddoppiano con Mauri. Gli orobici accorciano con Thomas prima del gol di Forte che allunga ancora. A un minuto dal termine dell’incontro Siliano riapre la partita, ma nei minuti di recupero Forte firma la doppietta mettendo il sigillo sulla partita. Pareggio rocambolesco, invece, tra Franciacorta e Arconatese. La formazione milanese passa in vantaggio poco dopo il quarto d’ora, ma poi la squadra di mister Sgrò si scatena portandosi sul 4 a 1. Tra il 57’ e il 70’, pero, il Franciacorta va in tilt e subisce la rimonta dell’Arconatese. Entrambe sconfitte, invece, Breno e Desenzano. Impegnate in trasferta, le due formazioni bresciane hanno disputato due buone partita, ma al termine dei novanta minuti hanno ceduto rispettivamente all’Alcione Milano e alla Casatese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Alcione Milano - BRENO 2-1

(1′ Manuzzi, 76′ Ciappellano – 7′ autogol Manuzzi)

Casatese - DESENZANO 3-1

(Perego - Esposito)

LUMEZZANE - Brusaporto 4-2

(9′ Pesce, 60′ Mauri, 84′ e 93’ Forte – 75′ Thomas, 89′ Siciliano)

FRANCIACORTA - Arconatese 4-4

(32′ Bertazzoli, 38′ Mozzanica, 45′ Bini, 47′ rig. Scaglia – 18′ Ientile, 57′ Luoni, 65′ e 70′ Marcone)

Folgore Caratese - Città di Varese 1-2

(40’ Barazzetta - 43’ Truosolo, 87’ Pastore)

Ponte San Pietro - Caronnese 0-0

Varesina - Sona 0-0

Virtus Ciseranobergamo - Villa Valle 1-1

(40’ Jaouhari - 18’ Sanseverino)

Seregno - Real Calepina 2-3 (giocata sabato 10 dicembre)

(21’ rig. Santonocito, 60’ Pignat - 54’ Autogol, 58’ Denis, 91’ Zappa)

Fonte immagine: FC Lumezzane.