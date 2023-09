Serie D: Pro Palazzolo risorge, il Desenzano cade in casa

Turno infrasettimanale per Pro Palazzolo e Desenznao, le due formazioni bresciane inserite nel girone B di Serie D. Giornata dal doppio volto con la Pro Palazzolo che risorge trovando la prima vittoria in campionato grazie alle rete in pieno recupero del giovane Gualandris. Sconfitta rocambolesca, invece, per il Desenzano che nel primo tempo rimonta allo svantaggio iniziale, ma nella ripresa si fa sorprendere dal Crema nei primi quindici minuti. Muove la classifica quindi la Pro Palazzolo, mentre il Desenzano rimane fermo a quota sei punti.

Tutti i risultati della giornata:

GIRONE B

DESENZANO Crema 2-3

(39’ Bakayoko, 45’ rig. Floriano - 22’ Gallo, 54’ Russo, 61’ Autogol)

PRO PALAZZOLO - Club Milano 1-0

(93’ Gualandris)

Caravaggio - Caldiero Terme - Casatese 2-3

Casatese - Brusaporto 1-1

Tritium Calcio - Ponte San Pietro 3-2

Villa Valle - Varesina 4-2

Virtus Ciseranobergamo - Castellanzese 2-1

Real Calepina - Clivense 1-2

Folgore Caratese - Piacenza 2-0

Arconatese - Legnano