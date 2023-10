Serie D: il programma e le designazioni di domenica 22 ottobre

Le quattro squadre bresciane impegnate nel massimo campionato dilettantistico sono pronte a tornare in campo. Nel girone B, Desenzano e Pro Palazzolo, reduci dal derby di Coppa Italia, giocheranno davanti al pubblico amico affrontando rispettivamente Castellanzese e Brusaporto. Gardesani e franciacortini sono appaiati in classifica a quota 14 punti a sole tre lunghezze dalla vetta.

Situazione ben diversa nel girone C che vede Atletico Castegnato e Breno invischiate nei bassifondi della classifica. I franciacortini saranno impegnati sul campo dell’Este, mentre il Breno affronterà la Virtus Bolzano nello scontro diretto in chiave salvezza.

Di seguito il programma completo della giornata:

GIRONE B

DESENZANO - Castellanzese

(Arbitro: Mirko Pelaia di Pavia; Assistente 1: Yoan Battan di Trento; Assistente 2: Alessandro Salerno di Bolzano)

PRO PALAZZOLO - Brusaporto

(Arbitro: Leonardo Leorsini di Terni; Assitente 1: Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno; Assistente 2: Laura Gasparini di Macerata)

Arconatese - Varesina

Club Milano - Piacenza

Caravaggio - Real Calepina

Casatese - Clivense

Crema - Ponte S. Pietro

Folgore Caratese - Virtus Ciseranobergamo

Legnano - Caldiero Terme

Tritium - Villa Valle