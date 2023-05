Serie D, Lumezzane in campo per la semifinale di andate Poule Scudetto

Grazie alla vittoria sul campo del Legnago Salus e alle combinazioni dei risultati degli altri gironi, il Lumezzane si è assicurato un posto nelle semifinali Poule Scudetto 2022/2023. La squadra di mister Franzini, passata come migliore seconda, può quindi continuare a lottare per il titolo nazionale. Il prossimo avversario è il Sorrento, campione del girone G di Serie D. La semifinale di andata è in programma domenica 28 maggio alle ore 14:30 allo stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane, mentre il ritorno è in programma domenica prossima 4 giugno. A dirigere la gara d’andata sarà il signor Francesco Zago della sezione di Conegliano . Gli assistenti saranno i signori Pietro Bennici della sezione di Agrigento e Luca Gibin della sezione di Chioggia.