Serie D, il Desenzano torna alla vittoria contro il Legnano

Dopo tre turni senza vittorie (due sconfitte e un pareggio), i gardesani tornano alla vittoria superando in trasferta il Legnano grazie al gol di Bianchetti realizzato in avvio di ripresa.

Avvio di partita favorevole al Desenzano che sin dalle prime battute si fa vedere in fase offensiva con Guarneri, Zucchini e Ferrari. I padroni di casa faticano a contenere le scorribande della squadra di Tacchinardi in pieno controllo della sfida. Sul finire del primo tempo Paloschi trova la via del gol, ma l’arbitro annulla tutto per l’iniziale posizione irregolare di Bianchetti da cui era partito l’assist. Un minuto più tardi lo stesso Paloschi è costretto a lasciare il campo per un risentimento muscolare. Al suo posto entra Brighenti che impiega pochi secondi a farsi notare con una conclusione da ottima posizione che costringe Luongo agli straordinari.

Nella ripresa il Desenzano parte con il piede sull’acceleratore e dopo tre minuti sblocca la partita: Brighenti spizza la palla verso Bianchetti che riceve e s’invola verso la porta avversaria, prende la mira e batte un non irresistibile Luongo. La risposta del Legnano arriva al 54’ con un tiro rasoterra di Mladenovic che lambisce il palo. I ritmi della partita calano e i padroni di casa provano ad approfittarne al 67’ con Esposito che dal limite dell’area calcia in porta, ma Tommasi è agile a negare il gol togliendo la palla dall’incrocio dei pali con un grande intervento. Alla mezz’ora Alborghetti tocca in area con la mano e l’arbitro concede il calcio di rigore senza alcuna esitazione. Dagli undici metri si presenta Perkovic che colpisce in pieno la traversa. La palla torna in gioco, ma Tommasi si rialza rapidamente e fa sua la sfera.

Passato lo spavento, il Desenzano riordina le idee in campo e senza altri affanni conduce la sfida fino al triplice fischio finale.

IL TABELLINO

LEGNANO - DESENZANO 0-1

LEGNANO (3-4-3): Luongo; Franco (64’ Todaj), Severgnini, Lomolino; Serafini, Marchetti, Staffa (80’ Sangare), Ruan De Melo (46’ Becchi); Mladenovic, Perkovic, Rossi (46’ Esposito). Allenatore: Scudieri.

DESENZANO (4-3-3): Tommasi; Alborghetti, Pirola, Zucchini, Lorini (72’ Niccolai); Guarneri (66’ Armati), Forlani, Ferrari (72’ Graziano); Bianchetti (80’ Ventura), Paloschi (42’ Brighenti), Rosso. Allenatore: Tacchinardi.

ARBITRO: Borello di Nichelino.

ASSISTENTI: Pasquini di Genova; Troina di Genova.

RETI: 48’ Bianchetti.

AMMONITI: Serafini - Bianchetti, Ferrari, Alborghetti.

NOTE: Recupero: 2′-5′.