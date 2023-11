Serie D, Desenzano-Real Calepina 1-1: gol e highlights

Non basta un’ottima prestazione, soprattutto in un primo tempo dominato, al Desenzano per tornare alla vittoria casalinga. In vantaggio al 55’ con Zucchini sugli sviluppi di corner, i gardesani sono stati raggiunti nel primo minuto di recupero dalla Real Calepina a segno con un eurogol di Valli.

Domenica 5 novembre la formazione di mister Tacchinardi tornerà in campo per affrontare in trasferta la Varesina.