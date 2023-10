Serie D, Desenzano-Piacenza: gol e highlights

La sintesi video della partita. Stadio “Tre Stelle” gremito per il big match di giornata

La partita di cartello della settima giornata del Girone B tra Desenzano e Piacenza termina con il punteggio di 1-1.

Partenza fulminea per il Desenzano, ma a passare in vantaggio è il Piacenza grazie al gol dell’ex Recino. La formazione di mister Tacchinardi non accusa il colpo e a tre minuti dallo scadere della prima frazione ristabilisce la parità con Ferrari.