Serie D: la classifica marcatori dopo la 28ª giornata

Prosegue a distanza il duello in vetta alla classica marcatori del girone B di Serie D fra Thomas Alberti del Brusaporto e Danilo Alessandro del Lumezzane. Entrambi in gol nelle rispettive vittorie contro la Caronnese e il Breno, i due attaccanti sono distanti due sole lunghezze: 19 centri per il giocatore orobico e 17 per il rossoblù. In gol anche Bangal Abdul, ora a quota 12, che con un gol in extremis ha regalato il pareggio all’Alcione contro la Varesina. In doppia cifra, infine, sale Alessio Quaggio della Casatese, autore della doppietta che ha steso il Seregno.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 19 marzo:

19 reti: Alberti Thomas (Brusaporto);

17 reti: Alessandro Danilo (Lumezzane);

12 reti: Manuzzi Francesco (Alcione Milano), Capelli Andrea (Ponte San Pietro);

11 reti: Bangal Abdul (Alcione Milano);

10 reti: Forlani Alberto (Brusaporto), Quaggio Alessio (Casatese);

9 reti: Diop Modou (Seregno), Ferrandino Daniele (Arconatese), Gasparri Marco (Varesina), Poesio Claudio (Varesina), Silvano Antonio (Arconatese);

8 reti: Parravicini Nicolas (Lumezzane), Maritato Piergiuseppe (Villa Valle), Bagatti Niccolò (Alcione Milano), Ferrario Carlo (Città di Varese), Francesco Antonelli (Lumezzane);

7 reti: Isella Mattia (Casatese), Bardelloni Emanuele (Calcio Desenzano), Panatti Angelo (Virtus Ciseranobergamo).

