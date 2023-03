Serie D: la classifica marcatori dopo la 25ª giornata

In cima alla classifica marcatori del girone B di Serie D rimane stabile Thomas Alberti del Brusaporto a quota 17 reti inseguito dall’attaccante del Lumezzane Danilo Alessandro distante due lunghezze. Giornata amara per i bomber che occupano le prime posizioni rimasti a secco di reti, mentre da segnalare c’è l’entrata di in classifica con 7 reti di Emanuele Bardelloni (in foto) del Calcio Desenzano.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 26 febbraio:

17 reti: Alberti Thomas (Brusaporto);

15 reti: Alessandro Danilo (Lumezzane);

12 reti: Manuzzi Francesco (Alcione Milano);

11 reti: Capelli Andrea (Ponte San Pietro);

10 reti: Forlani Alberto (Brusaporto);

9 reti: Diop Modou (Seregno), Ferrandino Daniele (Arconatese), Gasparri Marco (Varesina), Bangal Abdul (Alcione Milano);

8 reti: Parravicini Nicolas (Lumezzane), Silvano Antonio (Arconatese), Maritato Piergiuseppe (Villa Valle), Poesio Claudio (Varesina);

7 reti: Ferrario Carlo (Città di Varese), Quaggio Alessio (Casatese), Isella Mattia (Casatese), Bardelloni Emanuele (Calcio Desenzano), Bagatti Niccolò (Alcione Milano), Panatti Angelo (Virtus Ciseranobergamo).

Fonte immagine: Calcio Desenzano.