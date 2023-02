Serie D: la classifica marcatori dopo la 24ª giornata

In cima alla classifica marcatori del girone B di Serie D c’è sempre Thomas Alberti del Brusaporto che grazie alle doppietta realizzata contro il Villa Valle va a 17 reti allungando il vantaggio sul bomber Alessandro del Lumezzane a segno con un gol nel pokerissimo rifilato dai rossoblù al Seregno. Sempre per il Brusaporto, sale in doppia cifra Alberto Forlani.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 19 febbraio:

17 reti: Alberti Thomas (Brusaporto);

15 reti: Alessandro Danilo (Lumezzane);

12 reti: Manuzzi Francesco (Alcione Milano);

11 reti: Capelli Andrea (Ponte San Pietro);

10 reti: Forlani Alberto (Brusaporto);

9 reti: Diop Modou (Seregno), Ferrandino Daniele (Arconatese), Gasparri Marco (Varesina), Bangal Abdul (Alcione Milano);

8 reti: Parravicini Nicolas (Lumezzane), Silvano Antonio (Arconatese), Maritato Piergiuseppe (Villa Valle)

7 reti: Ferrario Carlo (Città di Varese), Poesio Claudio (Varesina), Quaggio Alessio (Casatese), Isella Mattia (Casatese).

Fonte immagine: FC Lumezzane.