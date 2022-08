Serie D: le bresciane inserite nel girone B

La Lega di Serie D ha diramato i tanto attesi gironi e calendari di Serie D che inizierà domenica 4 settembre. Al massimo campionato dilettantistico sono iscritte quattro formazioni bresciane: il Breno di mister Soave e bomber Triglia, il Desenzano del neo allenatore Tacchinardi e la stella Bardelloni, il Franciacorta di mister Sgrò e dell’ex Brescia Scaglia e il neo promosso Lumezzane capitanato da un sempre verde Pesce.

Evitato lo spauracchio del girone emiliano, tutte le formazioni bresciane sono state inserite nel girone B composto da 18 squadre tra cui il Seregno, retrocesso dalla Serie C, la Varesina, vincitrice del girone A di Eccellenza e il Chievo Sona, l’unica società veneta.

I derby bresciani totali saranno dodici: il primo ad andare in scena è quella tra Lumezzane e Franciacorta alla terza giornata in programma domenica 18 settembre. La giornata più calda per le bresciane sarà invece l'undicesima in programma domenica 13 novembre quando i derby saranno due: Lumezzane-Breno e Franciacorta-Desenzano.

Di seguito le 18 squadre del girone B e la prima giornata di campionato in programma domenica 4 settembre alle ore 15:00.

SERIE D - GIRONE B

Alcione

Arconatese

BRENO

Brusaporto

Caronnese

Casatese

Chievo Sona

Città di Varese

DESENZANO

Folgore Caratese

FC LUMEZZANE

Ponte San Pietro

Real Calepina

Seregno

SPORTING FRANCIACORTA

Varesina

Villa Valle

Virtus Ciserano Bergamo

PRIMA GIORNATA

Arconatese-Seregno

BRENO-Real Calepina

Brusaporto-Casatese

DESENZANO-Chievo Sona

Caronnese-Virtus Ciserano Bergamo

Città di Varese-Alcione

Folgore Caratese-FC LUMEZZANE

Ponte San Pietro-SPORTING FRANCIACORTA

Villa Valle-Varesina