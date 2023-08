Serie D, le squadre bresciane divise in due gironi

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la composizione dei gironi della Serie D 2023-2024: nove gironi, dei quali A e B a venti squadre e i restanti a diciotto, per un organico di 166 club. Il Campionato d'Italia, l'unico nel panorama nazionale che abbraccia tutte le Regioni, prenderà il via domenica 10 settembre. Le quattro formazioni bresciane sono state divise in due gironi: Desenzano e Palazzolo nel girone B con le squadre lombarde, venete ed emiliane, mentre Atletico Castegnato e Breno sono state inserite nel girone C composto da squadre venete, friulane e trentine.

Di seguito la composizione dei due gironi:

Girone B: Arconatese, Brusaporto, Caldiero Terme, Caravaggio, Casatese, Castellanzese, Clivense, Club Milano, Crema, DESENZANO, Folgore Caratese, Legnano, PRO PALAZZOLO, Piacenza, Ponte San Pietro, Real Calepina, Tritium, Varesina, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo.

Girone C: Adriese, ATLETICO CASTEGNATO, Bassano Virtus, BRENO, Campodarsego, Chions, Cjarlins Muzane, Dolomiti Bellunesi, Este, Luparense, Mestre, Monte Prodeco, Montecchio Maggiore, Mori S. Stefano, Portogruaro, Treviso, Union Clodiense Chioggia, Virtus Bolzano.