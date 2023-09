Serie D: i risultati di domenica 10 settembre

Ancora una vittoria per il Desenzano che in trasferta supera di misura la Clivense e si mantiene a punteggio pieno nel girone B. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per la Pro Palazzolo battuta 1-0 dall’Arconatese nell’anticipo del sabato.

Nel girone C, l’Atletico Castegnato acciuffa il pareggio all’ultimo respiro con il Campodarsego grazie al gol di Scalmana. Pesante sconfitta esterna, invece, per il Breno contro il Treviso.

Tutti i risultati della giornata:

GIRONE B

Clivense - DESENZANO 1-2

(37′ Osorio - 29′ Floriano, 89′ Alborghetti)

PRO PALAZZOLO - Arconatese 0-1

(57′ Chessa)

Brusaporto - Real Calepina 2-2

Caldiero Terme - Casatese 1-0

Club Milano - Caravaggio 0-0

Castellanzese - Varesina 1-3

Crema - Tritium 2-0

Legnano - Folgore Caratese 1-0

Piacenza - Villa Valle 2-0

Ponte San Pietro - Virtus Ciseranobergamo 1-1