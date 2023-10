Serie D: i risultati di domenica 1 ottobre

Tre risultati negativi per le squadre bresciane di Serie D e un solo pareggio, quello collezionato dalla Pro Palazzolo a reti inviolate contro il Legnano. Terza giornata senza vittorie per il Desenzano superato di misura dal Caldiero Terme. Nel girone C l’Atletico Castegnato è stato beffato nel finale dal Mori S. Stefano, mentre il Breno ha perso 2-1 allo stadio “Tassara” contro l’Union Clodense.

Tutti i risultati della giornata:

GIRONE B

DESENZANO - Caldiero Terme 0-1

(29′ Arma)

PRO PALAZZAOLO - Legnano 0-0

Arconatese - Ponte San Pietro 2-1

Club Milano - Crema 0-0

Caravaggio - Piacenza 1-4

Casatese - Varesina 2-3

Folgore Caratese - Castellanzese 2-2

Tritium - Brusaporto 2-4

Villa Valle - Clivense 1-1

Virtus Ciseranobergamo - Real Calepina 1-2