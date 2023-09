Serie D: i risultati di domenica 24 settembre

Gol all’esordio per Alberto Paloschi che nemmeno dopo sessanta secondi dal suo ingresso gonfia la rete salvando il Desenzano dalla sconfitta esterna contro il Club Milano. Poker di spessore, invece, della Pro Palazzolo che in trasferta supera la Clivense. Nel girone C, invece, il Breno strappa un pareggio prezioso in casa del Cjarlins: sotto di due gol nel primo tempo, Kasa e Vita conducono i camuni alla rimonta nella ripresa. Prima sconfitta, infine, per l’Atletico Castegnato sconfitta in trasferta dall’Union Clodiense.

Tutti i risultati della giornata:

GIRONE B

Club Milano - DESENZANO 1-1

(11′ Scaglione – 70′ Paloschi)

Clivense - PRO PALAZZOLO 1-4

(47′ Colferai – 11′ Tremolada, 59′ Boschetti, 61′ Ravasi, 84′ Cuel)

Brusaporto - Virtus Ciseranobergamo 1-0

Caldiero Terme - Tritium 2-0

Castellanzese - Villa Valle 0-0

Crema - Arconatese 0-2

Legnano - Caravaggio 1-8

Piacenza - Casatese 1-3

Ponte San Pietro - Folgore Caratese 1-1

Varesina - Real Calepina 5-0

GIRONE C

Cjarlins - BRENO 2-2

(12′ Bassi, 20′ Osuji – 64′ Kasa, 68′ Vita)

Union Clodiense - Atletico Castegnato 2-1

(42′ Aliù, 45′ Burraci – 50′ Pesenti)

Adriese - Luparense 0-1

Campodarsego - Bassano Virtus 0-0

Este - Treviso 3-0

Mestre - Montecchio Maggiore 2-0

Mori S. Stefano - Dolomiti Bellunesi 0-3

Portogruaro - Chions 1-0

Virtus Bolzano - Monte Prodeco 1-1