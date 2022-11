Serie D: i risultati di domenica 6 novembre

Il Desenzano e il Breno interrompono il loro digiuno da vittorie e tornano a conquistare i tre punti. Nel caso del Breno, inoltre, si tratta della prima vittoria stagionale che arriva in maniera prepotente grazie al poker rifilato alla Caronnese. I camuni abbandonano anche l’ultimo posto in classifica che ora è occupato dal Sona sconfitto in casa per 1 a 0 dall’Alcione Milano. Vittoria importante, e sofferta, anche per il Desenzano che supera il Ponte San Pietro per 2 a 1. Succede tutto nella ripresa con i gardesani che aprono le marcature con Campagna, ma dopo dieci minuti vengono raggiunti dagli ospiti. Al 70’ Campagna riceve il secondo giallo lasciando il Desenzano in dieci uomini. Spazi larghi e occasioni per entrambe le squadre, ma il guizzo vincente arriva al 42’ e porta la firma di Bianchetti bravo a finalizzare una lunga cavalcata. Pareggio, invece, per il Lumezzane che contro la Varesina interrompe la striscia di vittorie consecutive restando però sempre in testa alla classifica. Buon inizio con il vantaggio di Alessandro dopo sei minuti al quale risponde però Poesio al decimo. Del pareggio rossoblù non ne approfitta l’Arconatese che in casa contro il Brusaporto acciuffa il pareggio al 94’ minuto su calcio di rigore. Segno x anche in Real Calepina-Folgore Caratese, mentre il Villa Valle continua a sorprendere vincendo anche contra la Città di Varese. A chiudere la decima giornata del girone B di Serie D sarà il posticipo tra Seregno e Franciacorta in programma lunedì 7 novembre alle 20:30.

I risultati e i marcatori della giornata:

BRENO - Caronnese 4-0

(26′ Righetti, 57′ 63′ Confalonieri, 87′ Pelamatti

Varesina - LUMEZZANE 1-1

(10’ Poesio - 6’ Alessandro

DESENZANO - Ponte San Pietro 2-1

(58’ Campagna, 89’ Bianchetti - 68’ Longo

Arconatese - Brusaporto 2-2

(48’ Ronzoni, 94’ rig. Silvano - 71’ Forlani, 75’ Alberti)

Casatese - Virtus Ciseranobergamo 0-2

(29’ Jaouhari, 34’ Vitali)

Real Calepina - Folgore Caratese 1-1

(79’ Aranotu - 88’ Gualdi)

Sona - Alcione Milano 0-1

(Manuzzi)

Villa Valle - Città di Varese 2-1

(25’ rig. Maritato, 49’ Torri - 15’ Ferrario)

Seregno - FRANCIACORTA (lunedì 7 alle 20:30)

