Serie D: il programma e le designazioni di domenica 1 ottobre

Fine settimana spalmato su sabato e domenica per le squadre bresciane di Serie D. Nel girone B, infatti, Desenzano e Pro Palazzolo giocheranno nel turno d’anticipo, entrambe in casa rispettivamente contro Caldiero Terme e Legnano. I gardesani vogliono ritrovare la vittoria che manca da due turni, mentre i franciacortini vogliono allungare la serie positiva. Nel girone C, invece, Atletico Castegnato e Breno scenderanno in campo regolarmente domenica. Entrambe le formazioni saranno impegnate davanti al proprio pubblico contro Mori S. Stefano e Union Clodense. Da un lato i francoacortini, reduci dalla sconfitta di misura contro il proprio con l’Union Clodense, dall’altra i camuni che nell’ultimo turno hanno pareggiato in rimonta contro il Cjarlins.

Di seguito il programma completo della giornata:

GIRONE B

DESENZANO - Caldiero Terme

(Arbitro: Matteo di Sala Consilina; Assistente 1: Angelo Macchia di Moliterno; Assistente 2: Albulen Muca di Alessandria)

PRO PALAZZAOLO - Legnano

(Arbitro: Coppola di Castellammare di Stabia; Assistente 1: Lucio Salvatore Mascali di Paola; Assistente 2: Antonio Masciello di Ravenna)

Arconatese - Ponte San Pietro

Club Milano - Crema

Caravaggio - Piacenza

Casatese - Varesina

Folgore Caratese - Castellanzese

Tritium - Brusaporto

Villa Valle - Clivense

Virtus Ciseranobergamo - Real Calepina

GIRONE C

ATLETICO CASTEGNATO - Mori S. Stefano

(Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa; Assistente 1: Alessandro Caricati di Conegliano; Assistente 2: Marco Infante di Battipaglia)

BRENO - Union Clodiense

(Arbitro: Moro di Novi Ligure; Assistente 1: Gianluca Guerra di Nola; Assistente 2: Roberto Lobene di San Benedetto del Tronto)

Bassano Virtus - Adriese

Chions - Mestre

Dolomiti Bellunesi - Campodarsego

Luparense - Virtus Bolzano

Monte Prodeco - Portogruaro

Montecchio Maggiore - Este

Treviso - Cjarlins Muzane