Serie D: il programma di domenica 17 settembre

Domenica 17 settembre andrà in scena la seconda giornata del campionato di Serie D. Dopo la vittoria nel derby contro la Pro Palazzolo, il Desenzano fa visita alla Clivense con l’obiettivo di rimanere a punteggio pieno. I franciacortini, invece, cercano il pronto riscatto ospitando in casa l’Arconatese. Nel girone C, impegno casalingo anche per l’Atletico Castegnato impegnato contro il Campodarsego, mentre il Breno farà visita al Treviso a caccia di punti importanti per la salvezza.

Di seguito il programma completo della prima giornata:

GIRONE B

Clivense - DESENZANO

(Arbitro: Piccolo di Pordenone; Assistente 1: Piero Mansutti di Basso Friuli; Assistente 2: Omar Bignucolo di Pordenone)

PRO PALAZZOLO - Arconatese

(Arbitro: Gambacurta di Enna; Assistente 1: Giuseppe Corona di Marsala; Assistente 2: Gabriele Lombardi di Pontedera)

Brusaporto - Real Calepina

Caldiero Terme - Casatese

Club Milano - Caravaggio

Castellanzese - Varesina

Crema - Tritium

Legnano - Folgore Caratese

Piacenza - Villa Valle

Ponte San Pietro - Virtus Ciseranobergamo