Serie D, svelati i gironi: subito derby tra le bresciane

Il Dipartimento Interregionale ha reso noti i calendari dei nove gironi della Serie D 2023/2024. Quattro le bresciane che partecipano al massimo campionato dilettantistico: Desenzano e Pro Palazzolo nel girone B, mentre Atletico Castegnato e Breno nel girone C. Domenica 10 settembre il campionato partirà subito con i due derby bresciani, mentre l’ultima giornata è in programma domenica 5 maggio 2024. Il giro di boa avverrà il 20 dicembre con l'ultima giornata del girone d'andata, poi il campionato si fermerà dal 24 al 31 dicembre per le festività Natalizie e riprenderà domenica 7 gennaio con il girone di ritorno. Altra sosta il 17 marzo per l'impegno della Rappresentativa al Torneo di Viareggio. Tre i turni infrasettimanali che coinvolgeranno tutta la Serie D: l’1 novembre, il 20 dicembre e il 28 marzo, con gli ultimi due i consueti anticipi previsti in occasione del Natale e della Pasqua. Quattro i mercoledì dedicati solo ai gironi a venti squadre in cui rientra il B: 20 Settembre, 4 Ottobre, 17 e 31 Gennaio.

Di seguito il la prima giornata in programma domenica 10 settembre:

GIRONE B

DESENZANO-PRO PALAZZOLO

Arconatese - Club Milano

Caravaggio - Crema

Casatese - Ponte San Pietro

Folgore Caratese - Caldiero Terme

Real Calepina - Castellanzese

Tritium - Legnano

Varesina - Clivense

Villa Valle - Brusaporto

Virtus Ciseranobergamo - Piacenza

GIRONE C

BRENO-ATLETICO CASTEGNATO

Adriese - Dolomiti Bellunesi

Campodarsego - Mori S. Stefano

Cjarlins Muzane - Montecchio Maggiore

Este - Chions

Mestre - Monte Prodeco

Portogruaro - Luparense

Clodiense - Treviso

Virtus Bolzano - Bassano Virtus