Serie D: festa Desenzano contro la Pro Palazzolo. Parità tra Breno e Castegnato

Non poteva iniziare in maniera migliore la Serie D che alla prima giornata di campionato ha offerto subito i due derby bresciani. A fare festa nel girone B è il Desenzano che ha superato in rimonta la Pro Palazzolo con il risultato di 2-1. Al vantaggio di D’Iglio dopo quattro minuti hanno risposto Spaviero e Graziano regalando i primi tre punti stagionali. Nel girone C, invece, il remake del turno preliminare di Coppa Italia tra Breno e Atletico Castegnato è terminato uno pari. A sbloccare la partita sono i camuni con Vita, ma allo scadere del primo tempo Pesenti segna il suo primo gol con la nuova maglia che vale il pareggio finale.

Tutti i risultati della giornata:

GIRONE B

DESENZANO - PRO PALAZZOLO 2-1

(Spaviero, Graziano - D’Iglio)

Arconatese - Club Milano 3-2

Caravaggio - Crema 3-2

Casatese - Ponte San Pietro 1-2

Folgore Caratese - Caldiero Terme 2-1

Real Calepina - Castellanzese 1-1

Tritium - Legnano 0-1

Varesina - Clivense 2-2

Villa Valle - Brusaporto 0-1

Virtus Ciseranobergamo - Piacenza 2-3