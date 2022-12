Serie D: tre vittorie su tre per le bresciane impegnate nell’anticipo

Tre vittorie su tre per bresciane impegnate nell’anticipo della sedicesima giornata di campionato andata in scena sabato 17 dicembre. Il Lumezzane già campione d’inverno supera in trasferta per 3 a 1 la Caronnese che nel secondo tempo aveva riaperto la partita, ma senza riuscire a completare la rimonta. Il Franciacorta si affida a Mozzanica per superare la Città di Varese e tornare in zona play off accorciando il distacco con l’Arconatese sconfitta dall’Alcione Milano. Tre punti importantissimi per uscire dalla zona calda della classifica, infine, per il Desenzano che gioca una grande partita e vince per 2 a 1 contro la Varesina trascinato da un Bianchetti in grande spolvero a segno con due gol. All’appello tra le formazioni bresciane manca solo il Breno che allo stadio “Tassara” ospiterà il Seregno.

I risultati e i marcatori delle partite giocate sabato:

DESENZANO - Varesina 2-1

(41’ e 65’ Bianchetti - 50’ Gasparri)

Caronnese - LUMEZZANE 1-3

(60’ rig. Braidich - 12’ Alessandro, 40’ Calì, 91’ Antonelli)

Città di Varese - FRANCIACORTA 0-1

(31’ Mozzanica)

Arconatese - Alcione Milano 0-2

(56’ Bangal, 66’ Bagatti)

Real Calepina - Sona 3-1

(33’ Bacchin, 41’ Denis, 93’ Amuri - 27’ Girma)

Villa Valle - Casatese 0-1

(82’ rig. Pontiggia)

Fonte immagine: Calcio Desenzano.