Serie D: i risultati di domenica 13 novembre

L’undicesima giornata del campionato di Serie D è stata la domenica dei derby bresciani tra Lumezzane-Breno e Franciacorta-Desenzano. Nel primo derby il Lumezzane ha vinto per 2 a 0 sul Breno con due gol segnati nel secondo tempo da Spini e Regazzetti. Una vittoria importante che vale la prima fuga della stagione per i rossoblù, ora a più cinque sull’Arconatese fermata in trasferta sull’1 a 1 dal Ponte San Pietro. Nel secondo derby bresciano, invece, il Franciacorta ha avuto la meglio sul Desenzano per 3 a 2. Partita vivace sin dalle prime battute con i franciacortini avanti dopo tre minuti su autogol di Cristian Esposito. Dopo due minuti il centrocampista gardesano è ancora protagonista segnando il gol del pareggio. I padroni di casa segnano due gol con Boschetti e Bruccini, ma al 75’ Bardelloni riapre la partita affittando un errato disimpegno difensivo. Il risultato però non cambia e il Franciacorta si aggiudica i tre punti.

Al terzo posto del girone B salgono Alcione Milano, vittorioso con un poker inaspettato sulla Varesina, e la Virtus Ciseranobergamo, vincente per 1 a 0 contro la Real Calepina. Esce dalla zona play off il Villa Valle superato 1 a 0 dalla Folgore Caratese. A centro classifica pareggio per due pari tra Caronnese e Brusaporto, mentre la Casatese conquista i tre punti battendo il Seregno. In zona play out, infine, vittoria importate del Sona che supera in trasferta la Città di Varese per 2 a 1 lasciando l’ultimo posto occupato ora dal Breno.

I risultati e i marcatori della giornata:

FRANCIACORTA-DESENZANO 3-2

(3′ aut. Esposito C., 27′ Boschetti, 53′ Bruccini – 5′ Esposito C., 75′ Bardelloni)

LUMEZZANE-BRENO 2-0

(64′ Spini, 71′ Regazzetti)

Alcione Milano - Varesina 4-0

(3 Manuzzi, Palma)

Caronnese - Brusaporto 2-2

(Duguet - 2 Alberti)

Casatese - Seregno 2-1

(2 Quaggio - Diop)

Città di Varese - Sona 1-2

Folgore Caratese - Villa Valle 1-0

Ponte San Pietro - Arconatese 1-1

(36’ Menegazzo)

Virtus Ciseranobergamo - Real Calepina 1-0

(Jaouhari)

Fonte immagine: Calcio Desenzano.