Serie C, il Lumezzane espugna Verona: Virtus battuta 2-0

Grande vittoria consecutiva per Lumezzane che espugna il campo della Virtus Verona con il punteggio di 2-0 grazie alle reti, una per tempo, di Cannavò e Parodi.

Per i rossoblù di mister Franzini è il terzo risultato utile consecutivo in campionato, il quarto considerando la Coppa Italia.

Nel primo quarto d’ora i padroni di casa giocano meglio e dopo una lunga insistenza costruiscono la prima occasione al 20’ con Manfrin che, ben servito da Casarotto, calcia in porta trovando però la pronta e decisiva opposizione di Filigheddu che devia in angolo. Il Lume non resta a guardare e reagisce dopo due minuti aprendo le marcature: Moscati apre a Gerbi, palla in profondità Cannavò che in velocità batte Cabianca e supera Sibi.

Passano pochi minuti e Cannavò potrebbe allungare il vantaggio, ma il suo colpo di testa su cross di Calì manca di un soffio la specchio della porta.

Nel secondo tempo la Virtus Verona entra in campo più decisa e dopo due minuti sfiora il pareggio con Metlika. La pressione della formazione veneta costringe il Lume a difendersi e a ripartire in contropiede. Quando i rossoblù riescono ad attaccare sono sempre pericolosi come al quarto d’ora quando Spini impegna Sibi con un potente mancino. La Virtus Verona torna a farsi vedere in fase offensiva al minuto 81 con un calcio di punizione di Danti, ma Filigheddu è attento e alza in angolo. Al 43’ il Lume corre un grosso rischio: palla persa in nella propria metà campo, Menato la conquista ed entra in area, ma a tu per tu con Filigheddu calcia incredibilmente a lato. La partita rimane in bilico, ma in pieno recupero ci pensa Gianluca Parodi a mettere il sigillo sulla vittoria dei rossoblù: il numero 19 anticipa nettamente Ceter a centrocampo e si invola in un’azione personale spettacolare che si conclude con la rete del definitivo 2-0 che regala tre meritatissimi punti al Lumezzane.

Le interviste post partita

Al termine dell’incontro, in conferenza stampa hanno parlato il mister Arnaldo Franzini e il difensore Gianluca Parodi al suo primo centro tra i professionisti. Queste le loro parole

Arnaldo Franzini: “Siamo stati bravissimi, molto cinici e attenti. Era fondamentale trovare la solidità difensiva che sta caratterizzando le ultime partite. Non abbiamo rischiato quasi niente ed è un fattore molto importante. Noi dobbiamo continuare ad essere questi, gli avversari devono essere consci del fatto che farci gol non sarà affatto semplice. La Virtus Verona era difficilissima da affrontare perché è consolidata da anni a questi livelli; quindi, i tre punti di oggi hanno ancora più valore. Il ritorno da titolare di Calì per noi è un grande valore aggiunto. Ha delle caratteristiche che altri non hanno e sono sicuro che ci darà una grandissima mano. Tutti i ragazzi però stanno facendo benissimo e scegliere i titolari sta diventando sempre più difficile”.

Gianluca Parodi: “Sapevo che trovare spazio da titolare in Serie C sarebbe stato complicato, ma non mi sono mai dato per vinto e ho lavorato a testa bassa per arrivare qui. Il cambio di categoria si sente, bisogna saper soffrire e anche per me il lavoro difensivo è aumentato. Per noi giovani è fondamentale avere dei grandi esempi nello spogliatoio come Pisano, Pesce e Dalmazzi per capire come affrontare un campionato così competitivo. Il gruppo è sano e unito e grazie a questi valori siamo riusciti a superare un momento complicato. Ho passato dei mesi difficili senza giocare tanto e reputo questo gol una rivincita personale. Non ho mai mollato e dedico la rete alla mia famiglia.”

Il tabellino

VIRTUS VERONA - LUMEZZANE 0-2

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Sibi; Daffara, Cabianca (78’ Ruggero), Faedo, Manfrin; Demirovic (46’ Zigoni), Metlika (86’ Menato), Manfrin (78’ Vesentini); Danti; Casarotto, Nalini (67’ Ceter) A disposizione: Zecchin, Voltan, Mazzolo, Mehic, Begheldo, Ntube, Toffanin, Lodovici, Ambrosi. Allenatore: Fresco.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Pisano, Dalmazzi, Parodi; Calì, Taugourdeau, Moscati; Spini (62’ Malotti), Gerbi (90’ Ilari), Cannavò (79’ Capelli) A disposizione: Greco, Galeotti, Deratti, Troiani, Pogliano, Basso Ricci, Poledri, Scremin, Righetti, Kolaj. Allenatore: Franzini.

ARBITRO: Cerchi di Carbonia.

ASSISTENTI: Giudice di Frosinone; Scribani di Agrigento.

MARCATORI: 22’ Cannavò, 93’ Parodi.

AMMONITI: Casarotto, Faedo, Ceter - Moscati, Parodi, Taugourdeau, Gerbi.

RECUPERO: 2 - 5.