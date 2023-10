Serie C, il Lumezzane pareggia in casa del Trento

Nella sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie C, il Lumezzane conquista un punto prezioso sul campo difficile campo del Trento salendo così a quota 10 punti in classifica.

A creare la prima occasione della partita sono i rossoblù con Gerbi che al settimo prova i riflessi di Russo. La partita è molto equilibrata e per assistere a una nuova occasione occorre attendere la mezz’ora quando Pisano è provvidenziale a sventare il tiro a botta sicura di Anastasia. Il Trento insiste e poco più tardi è Petrovic a calciare in porta, ma il suo tiro esce di poco a lato.

In avvio di ripresa la formazione di mister Franzini si fa preferire al Trento e sfiora il vantaggio dopo pochi minuti: cross di Cannavò per Moscati che, in caduta, manca il tap-in vincente. Passato lo spavento è il Trento a prendere in mano le redini del gioco, ma il Lume si difende con ordine senza concedere nulla. Al 79’ capitan Pesce scuote i suoi con un mancini pericoloso parato però da Russo. A sette minuti dal termine i padroni di casa sfiorano il vantaggio: traversone insidioso di Terrani, la palla attraversa tutta l’area e si stampa sul palo. È l’ultima emozione della partita che si conclude sullo 0-0 dopo quattro minuti di recupero.

Buon pareggio per il Lumezzane che la sabato prossima ospiterà la TRiestina tra le mura amiche dello stadio “Tullio Saleri”.

IL TABELLINO

TRENTO - LUMEZZANE 0-0

TRENTO (4-3-3): Russo, Vitturini, Barison, Obaretin, Frosinini (70’ Vaglica); Sangalli, Rada, Di Cosmo (59’ Pasquato); Anastasia, Petrovic (82’ Terrani), Attys (82’ Sipos). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Trainotti, Ferri, Galazzini, Brevi. Allenatore: Tedino.

LUMEZZANE (4-3-3): Galeotti; Regazzetti, Pisano, Pogliano, Righetti (63’ Parodi); Moscati, Pesce, Ilari (80’ Poledri); Malotti (63’ Spini), Gerbi (80’ Dalmazzi), Cannavò (70’ Kolaj). A disposizione: Filigheddu, Greco, Deratti, Taugourdeau, Troiani, Capelli, Basso Ricci. Allenatore: Franzini.

ARBITRO: Nigro di Prato.

ASSISTENTI: Schirinzi di Casarano; Boato di Padova.

AMMONITI: Anastasia, Rada - Righetti, Malotti, Kolaj, Pesce.

NOTE: Angoli: 11-3. Recupero: 0’, 4’.