Serie C, Pro Patria-Lumezzane 0-2: gol e highlights

Il Lumezzane interrompe la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive conquistando tre punti importanti sul campo della Pro Patria grazie alla doppietta messa a segno nel primo tempo da Spini.

Vittoria importante per il Lume che rialza la testa e supera in classifica proprio la Pro Patria salendo a quota 13 punti in classifica. Sabato 11 novembre i rossoblù saranno di scena allo stadio “Tullio Saleri” per ospitare alle 16:15 il Legnago.