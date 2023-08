Serie C, Lumezzane inserito nel girone A

La Lega Pro ha reso noti i gironi e i calendari del prossimo campionato di Serie C che prenderà il via il 3 settembre. Il Lumezzane è stato inserito nel girone A e farà il suo esordio in trasferta contro la Pro Vercelli. Domenica 10 settembre, invece, la prima in casa allo stadio “Tullio Saleri” contro la Pergolettese. II 23 dicembre i rossoblù saluteranno il 2023 tra le mura amiche contro l’Albinoleffe che riaffronteranno il 28 aprile per l’ultima giornata di campionato.

Tre i gironi da 20 squadre ciascuno, ma le squadre inserite sono 59 più una X. Si attende infatti la decisione del Consiglio di Stato, prevista per il 29 agosto, sul caso Reggina. Nella lista non compare il Brescia che è virtualmente in Serie. La squadra X è nel girone C e soltanto un’eventuale riammissione in serie cadetta del club calabrese potrebbe modificare la composizione dei gironi. Se il Consiglio di Stato dovesse riammettere la Reggina in B, il Brescia andrebbe nel girone A, al posto dell'Alessandria che andrebbe nel B facendo scalare nel girone C il Pescara. Se invece fosse confermata l’esclusione della Reggina, la X del girone C sarebbe sostituita dalla Caserta che secondo la graduatoria del Consiglio Federale Figc è la prima società avente diritto a essere ripescata.