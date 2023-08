Serie C Femminile, Lumezzane sorteggiato nel girone A

Il Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la composizione dei gironi del campionato di Serie C 2023/2024. Il Lumezzane guidato da Roberta Mazza è stato inserito nel girone A dove non troverà le rivale della passata stagione del Meran Women inserito, invece, nel B. In attesa del calendario, con la prima giornata in programma il 10 Settembre, ecco le avversarie delle rossoblù: Pro Sesto, Spezia, Real Meda, Azalee Solbiatese, Independiente Ivrea, Caprera, Orobica Calcio Bergamo, Accademia Calcio Vittuone, Angelo Baiardo, Lumezzane, Monterosso, Moncalieri, Livorno, Tharros, Rinascita Doccia, Roma CF.