Serie B, ufficiale il calendario. Feralpisalò in trasferta a Parma. Brescia con il segno x in casa con il Modena

La Lega di Serie B ha ufficializzato il calendario della nuova stagione 2023/24 che inizierà venerdì 18 agosto. Ancora in assenza dell’esito dei vari ricorsi, i sorteggi si sono svolti con una squadra in meno rappresentata dal segno “x” in attesa di capire se quel posto sarà occupato dalla Reggina (esclusa dalla Consiglio federale) o dal Brescia che aspetta la sentenza definitiva del Collegio di Garanzia del Coni fissata per lunedì 17 luglio.

Presente da neo promossa, invece, la Feralpèisalò al suo primo storico campionato di Serie B. I leoni del Garda inaugureranno la stagione in trasferta contro il Parma allo stadio “Tardini”. Un esordio che rievoca dolci ricordi al club gardesano che proprio a Parma si aggiudicò l’unico precedente avvenuto nella stagione 2016/17.

Il campionato delle Rondinelle, invece, in caso di ufficialità, partirà tra le mura amiche contro il Modena. Lo stadio sarà però vuoto a causa delle due giornate a porte chiuse inflitte dopo gli scontri avvenuti nella sfida di ritorno dei play out contro il Cosenza.

Il primo derby bresciano in serie cadetta, infine, potrebbe giocarsi sabato 7 ottobre allo stadio “Mario Rigamonti” di Brescia.

Di seguita la prima e l’ultima giornata del campionato:

1ª Giornata – 19 Ago 2023

Bari – Palermo

Cittadella – Reggiana

Cosenza – Ascoli

Cremonese – Catanzaro

Parma – Feralpisalò

Pisa – Lecco

Südtirol – Spezia

Ternana – Sampdoria

Venezia – Como

X – Modena

38ª Giornata – 10 Mag 2024

Ascoli – Pisa

Bari – X

Catanzaro – Sampdoria

Como – Cosenza

Cremonese – Cittadella

Feralpisalò – Ternana

Lecco – Modena

Reggiana – Parma

Spezia – Venezia

Südtirol – Palermo