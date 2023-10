Serie B, Feralpisalò-Reggiana 0-3: gol e highlights

Esordio amaro per mister Zaffaroni. La sintesi video

La scintilla che serviva non è arrivata. Allo stadio “Garilli” di Piacenza la Feralpisalò cade 3-0 sotto i colpi della Reggiana che già nel primo tempo aveva chiuso la pratica con due gol di vantaggio.

Ancora una sconfitta per la Feralpisalò che rimane al penultimo posto della classifica a quota 4 punti. Lunedì pomeriggio è fissata la ripresa in vista del prossimo impegno in trasferta a Cosenza.