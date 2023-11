Serie B, Brescia-Cremonese 0-3: gol e highlights

Quinta sconfitta consecutiva per le Rondinelle. La sintesi video

Contro la Cremonese è arrivata la quinta sconfitta consecutiva per il Brescia che in classifica rimane a quota 13 punti raggiunto dalla Sampdoria di Andrea Pirlo.

Sconfitta pesante per il Brescia che ora avrà due settimane di tempo per risollevarsi durante la sosta per le nazionali.