Il Brescia retrocede in Serie C dopo 38 anni. Guerriglia fuori dallo stadio

È stata una serata tristissima per Brescia: da un lato la delusione sportiva della retrocessione in Serie C che non accadeva da 38 anni, dall’altro la vergogna della città capitale della cultura messa a fuoco e fiamme da un gruppo di ultrà al termine della partita. Immagini da guerriglia urbana che si sperava di non rivedere più e che inevitabilmente fanno passare in secondo piano quanto accaduto in campo, o almeno fino a trenta secondi prima del triplice fischio quando l’arbitro Massa è stato costretto a sospendere la partita a causa dei fumogeni lanciati in campo dalla curva nord del Brescia. Eppure la serata era iniziata diversamente, con uno spirito gioioso, speranzoso e di festa. Il tutto esaurito allo stadio “Rigamonti” non si registrava dal 24 gennaio 2020 in occasione di Brescia-Milan di Serie A, dopo anni si sono riveste in tribuna numerose famiglie e tanti bambini con indosso maglie del presente e del più glorioso passato. Emozioni lo sport, quello vero, può dare ma purtroppo di tutto questo non rimarrà traccia.

Polizia in tenuta antisommossa in campo per contrastare l’invasione di campo di una parte della tifoseria biancoblù e squadre costrette a scappare negli spogliatoio. Quando la situazione sembrava fosse tornata alla normalità, gli scontri si spostano dal campo all’esterno dello stadio con lancio di petardi, sassi e fumogeni verso il parcheggio e in direzione del settore ospiti in cui erano presenti i tifosi del Cosenza. Mezz’ora di attesa, capitano chiamati a colloquio dall’arbitro Massa e poi la decisone: la partita non riprenderà più. Nel frattempo le quasi sedicimila persone provano ad abbandonare lo stadio tra la paura e l’agitazione di essere involontariamente coinvolti negli scontri con un gruppo di “tifosi” sta avendo con le forze dell’ordine. Chiusa anche la stazione metropolitana di Mompiano e migliaia di persone a piedi che provano ad allontanarsi il più velocemente possibile percorrendo le strade laterali e secondarie. La mezzanotte e passata, ma non la resistenza di alcuni ultrà che tentano di sfondare i cancelli dello stadio e le barriere posizionate dalla polizia costretta a sparare lacrimogeni per respingere gli attacchi. Poco dopo l'una di notte le squadre hanno potuto lasciare lo stadio scortate dalla polizia. Un primo bilancio è di tre feriti (due steward colpiti dai sassi) e danni vari tra cui un'auto incendiata di proprietà del calciatore biancoblù Huard.

Scene che nulla hanno a che fare con lo sport, ma purtroppo sono accadute. Difficile immaginarsi un epilogo peggiore per Brescia che retrocede in Serie C e mostra il peggio di sé. Sarà una lunga estate e ci sarà tanto da lavorare, a livello sportivo, gestionale e anche culturale.

IL TABELLINO

BRESCIA – COSENZA 1-1

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti (67′ Galazzi); Bisoli, Labojko (van de Looi), Björkengren; Listkowski (59′ Bianchi); Ayè, Rodriguez. A disposizione: Lezzerini, Ndoj, Adryan, Niemeijer, Olzer, Pace, Scavone. Allenatore: Gastaldello.

COSENZA (5-3-1-1): Micai; Martino (88′ Rispoli), Meroni, Venturi (59′ Väisänen), Rigione, D’Orazio; Brescianini, Voca (46′ Praszelik), Florenzi (75′ Cortinovis 6); D’Urso (59′ Zilli); Nasti. A disposizione: Marson, Calò, Kornvig, Finotto, Marras, La Vardera, Arioli. Allenatore: Viali.

ARBITRO: Massa di Imperia.

ASSISTENTI: Meli di Parma; Alassio di Imperia.

RETI: 74′ Bisoli - 95′ Meroni.

AMMONITI: Labojko, Cistana, Rodriguez - Martino, Nasti Voca.

NOTE: spettatori: 15.235. Calci d’angolo: 3-0. Recupero: 2′ e 7′.