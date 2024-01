Serie D, Desenzano e Breno vittoriose nei derby bresciani

È iniziato oggi il girone di ritorno del campionato di Serie D che s’è aperto subito con i due derby bresciani. A fare feste sono il Desenzano e il Breno, entrambi in trasferta, rispettivamente contro la Pro Palazzolo e l’Atletico Castegnato.

Nel girone B, più contenuto il successo dei gardesani che hanno bissato il successo dell’andata conquistando i tre punti grazie al gol realizzato da Alberto Paloschi dopo soli quattro minuti di gioco.

Nel girone C, invece, i camuni hanno segnato ben tre reti (due nel primo tempo e una nella ripresa) scavalcando in classifica proprio i rivali di giornata.

Di seguito tutti i risultati e i marcatori delle formazioni bresciane:

SERIE D

GIRONE B

PRO PALAZZOLO - DESENZANO 0-1

(4’ Paloschi)

Brusaporto - Villa Valle 0-4

Caldiero Terme - Folgore Caratese 2-0

Castellanzese - Real Calepina 2-1

Clivense - Varesina 1-1

Club Milano - Arconatese 2-0

Crema - Caravaggio 0-2

Legnano - Tritium 1-2

Piacenza - Virtus Ciseranobergamo 6-1

Ponte San Pietro - Casatese 0-2

GIRONE C

ATLETICO CASTEGNATO - BRENO 0-3

(1’ Vita, 22’ Melchiori, 53’ Scanzi)

Bassano - Virtus Bolzano 2-0

Chions - Este 1-1

Dolomiti Bellunesi - Adriese 0-1

Luparense - Portogruaro 0-1

Monte Prodeco - Mestre 1-0

Montecchio Maggiore - Cjarlins Muzane 0-1

Mori Santo Stefano - Campodarsego 0-1

Treviso - Union Clodiense Chioggia 0-1