Serie D | Real Calepina-Desenzano 0-1: gol e highlights. Colpo esterno dei gardesani

Allo stadio “Libico” di Grumello del Monte, il Desenzano infila il sesto risultato utile consecutivo vincendo il confronto con la Real Calpina con il risultato di 1-0. A decidere l’incontro il gol di Bianchetti realizzato negli ultimi minuti del primo tempo su assist di Spaviero.

Tre punti preziosi per la formazione di mister Contini che si mantiene in corsa per un posto nei play off distanti un solo punto.