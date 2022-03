Serie D in campo alle ore 14.30: le sfide di Desenzano Calvina, Breno e Sporting Franciacorta

La 28esima giornata di serie D, girone B, si prepara a scendere in campo questo pomeriggio, tutte le squadre saranno sul campo di gioco alle ore 14.30. La vetta del girone è in mano al Sangiuliano City, in vantaggio di 6 punti sull’inseguitrice Brusaporto, ma la lotta per un posto ai playoff è ancora tutta da giocare.

Il Desenzano Calvina affronta in casa il Crema: una sfida importante anche alla luce del cambio in panchina della squadra, dopo l’esonero di mister Florindo a seguito di alcune uscite in cui, oltre al risultato, è mancata anche la prestazione.

Il Breno sarà invece in trasferta contro la Casatese, squadra più che motivata a portare a casa punti poiché la zona playoff è distante solo una lunghezza. Il Breno invece è a quota 38 punti in classifica, ma l’obiettivo stagionale non è ancora sfumato. Un punto indietro troviamo lo Sporting Franciacorta, impegnato questa settimana in trasferta contro il Virtus CiseranoBergamo, avanti in classifica di tre lunghezze.