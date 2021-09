Serie D – girone B: in campo Sporting Franciacorta, Breno e Calcio Desenzano Calvina

Domenica 19 settembre inizia il campionato di serie D, girone B: 10 le partite in programma, tutte con il fischio d’inizio fissato alle 15.00. Per lo Sporting Franciacorta si tratta di un esordio casalingo contro il Ponte San Pietro, le sfide saranno in trasferta per le altre due compagini bresciane, Breno e Calcio Desenzano Calvina. Il Breno scende in campo contro il Vis Nova Giussano mentre il Calcio Desenzano Calvina sarà impegnato nel campo del Caravaggio.

Arconatese 1926 – Casatese

Caravaggio – Calcio Desenzano Calvina

Folgore Caratese – Brianza Olginatese

Leon – Castellanzese 1921

Real Calepina – Calcio Brusaporto

Sona Calcio – Crema 1908

Sporting Franciacorta – Ponte San Pietro

Villa Valle – Sangiuliano City

Virtus CiseranoBergamo – Legnano

Vis Nova Giussano - Breno