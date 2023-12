Serie D, Eccellenza, Promozione | Risultati e marcatori di domenica 10 dicembre

In Serie D è soltanto la Pro Palazzolo a fare festa grazie al 2-0 rifilato alla Folgore Caratese. Sempre nel girone B, invece, Desenzano è stato rimontato sull’1-1 dalla Tritium dopo essere andato in vantaggio nel primo tempo.

Nel girone C il Breno muovo la classifica con un punto conquistato sul campo della Monte Prodeco, mentre l’Atletico Castegnato cade 3-1 contro il Montecchio Maggiore.

In Eccellenza l’Ospitaletto allunga in classifica superando in trasferta il Castiglione. Rallenta il Ciliverghe fermato uno pari dalla Bedizzolese, mentre il Rovato ne approfitta per balzare al secondo posto grazie alla vittoria nel turno di anticipo.

In Promozione, infine, prosegue il testa a testa a distanza tra Vighenzi e Cellatica entrambe vittoriose rispettivamente contro Cividatese e Borgosatollo.

Di seguito tutti i risultati e i marcatori delle formazioni bresciane:

SERIE D

GIRONE B

PRO PALAZZOLO - Folgore Caratese 2-0

(Ciccone, Tremolada)

DESENZANO - Tritium 1-1

(38′ Pinardi - 84′ Bertaglio)

Arconatese - Caravaggio 3-0

Brusaporto - Clivense 4-0

Caldiero Terme - Real Calepina 0-0

Club Milano - Casatese 1-3

Crema - Virtus Ciseranobergamo 1-3

Legnano - Villa Valle 0-1

Piacenza - Castellanzese 1-1

Ponte San Pietro - Varesina 4-5

GIRONE C

Montecchio Maggiore - ATLETICO CASTEGNATO 3-1

(2 Valenti, Boix - Rusconi)

Monte Prodeco - BRENO 0-0

Adriese - Virtus Bolzano 2-0

Bassano - Cjarlins Muzane 1-0

Campodarsego - Portogruaro 3-0

Chions - Treviso 1-3

Dolomiti Bellunesi - Este 4-1

Luparense - Union Clodiense Chioggia 1-2

Mori Santo Stefano - Mestre 0-0

ECCELLENZA

BEDIZZOLESE - CILIVERGHE 1-1

(61′ Bertoli - 99′ Trovadini)

ATLETICO CORTEFRANCA - CAZZAGOBORNATO 0-1

(Scaglia)

PAVONESE - Juvenes Pradalunghese 1-1

(Albini - Carminati)

CARPENEDOLO - DARFO BOARIO 1-2

(Inverardi - Fenotti, Damioli)

Castellana - ORCEANA 1-3

(Faye Pape - Speziale, Bacaloni, Duda)

Castiglione - OSPITALETTO 1-2

(Valotti - Peli, Contratti)

Falco - ROVATO 0-2

(82′ Archetti, 95′ Barwuah)

Casazza - Vertovese 1-3

Forza e Costanza - Scanzorosciate 1-2

PROMOZIONE

CELLATICA - BORGOSATOLLO 3-0

(Sinigaglia, Nardi, Capelli)

Cividatese - VIGHENZI 1-2

(El Hassani - Mari, Grazioli)

LA SPORTIVA OME - SPORTING BRESCIA 0-1

(Piccaluga)

LODRINO - SAN PANCRAZIO 0-2

(Bariselli, Ciciriello)

ORSA ISEO - VOBARNO 2-4

(Baccanelli, Ghidinelli - 3 Seck, Boschiroli)

Suzzara - REZZATO DOR 0-0

San Lazzaro - Asola 1-1

Marmirolo - Sported Maris 1-1